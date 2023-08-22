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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة رياضية للعاملين في المصالح الحكومية على ساحل البحر بالعريش

ممارسة النشاط الرياضي
ممارسة النشاط الرياضي على ساحل البحر بالعريش

نظمت إدارة الشباب والرياضة بالعريش  محافظة شمال سيناء،  الدوره الرياضية  للعاملين في المصالح الحكومية على ساحل البحر بالعريش  ( ملعب اداره شباب العريش )، تحت إشراف الاتحاد الرياضى الفرعى للعاملين بالحكومة ، ورعاية وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام الرياضى للعاملين بالمصالح الحكومية.
 

وقد تحول شاطئ مدينة العريش إلى ساحة مفتوحة لممارسة الرياضة المصاحبة لأنشطة مختلفة متنوعة رياضية وفنية ، وسط بهجة كافة المشاركين وأطفال وأبناء مدينة العريش.
 

 

8لعبات:

 

وقال محمد ابراهيم العلاقمي رئيس الاتحاد فرع شمال سيناء  انه تم الاشتراك في 8 لعبات رياضية مختلفة للسيدات والرجال وهي كالتالي:

كره القدم على رمال الشاطيء _الشطرنج_شد الحبل سيدات_شد الحبل رجال_تنس سيدات_طاوله دمينو_ تنس طائره_تنس طاوله سيدات فردى.

 

وذلك بحضور أعضاء مجلس اداره الاتحاد الرياضي الفرعى للعاملين بالحكومة ،والكابتن حسين العايق مدير اداره الشباب بالعريش، كما ضمت  اللجنه الفنيه كل من محمد راتب، و محمود الدقدق.
 

ومن جانبه..قال حسين العايق مدير ادارة الرياضة بالعريش انه تم اختيار شاطئ إدارة العريش الخاصة بمديرية الشباب والرياضة  لتنفيذ انشطة الدورة الرياضية ..حيث  يوجد عليها إقبال من جانب المواطنين للاستمتاع بالنشاط ،وذلك لممارسة اللعبة علي الشاطيء حيث تتميز سيناء بوجود شواطئ طبيعية تشجع علي ممارسة النشاط الرياضي بين الشباب.

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