قنصل السعودية بالإسكندرية يشهد حفل استقبال الاتحاد العربي لغرف الملاحة

شهد مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية، في الإسكندرية، حفل الاستقبال الذي نظمه اللواء حام القاضي رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة على شرف الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية.

وتناول الاحتفال التطورات التي يشهدها قطاع النقل البحري، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري وأعلام القطاع من رجال أعمال ومسؤولين في محافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن المملكة من أوائل الدول التي اعترفت بأذربيجان بعد استقلالها وأقامت علاقات دبلوماسية معها تمتد اليوم نحو ثلاثين عاما من التواصل والحوار على المستوى الثنائي والمتعددة الأطراف.