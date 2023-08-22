عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لمقابر مخالفة بمنطقة خورشيد شرقي الإسكندرية | صور

إزالة مقابر مخالفة
إزالة مقابر مخالفة بالإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الإدارات المعنية بالحي، نفذت إزالة فورية لـ 9 مقابر في خورشيد، على الطريق الزراعي شرق المدينة، تم بناؤها دون ترخيص وبالمخالفة للقانون، فضلا عن إزالة أسوار مخالفة في أبيس وخورشيد الجمالية.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية: نولي اهتماما كبيرا برياض الأطفال

وكيل وزارة الشباب والرياضة: فخورون بأبطال الإسكندرية بالمشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي

وأوضح حبيب أنه بتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، تم شن حملة مكبرة لتنفيذ إزالة المقابر والأسوار المخالفة والتي قام مجموعة من المواطنين بالشروع في إنشائها بدون وجه حق وبالتعدي على أراض أملاك الدولة وتم تنفيذ قرار الهدم، ومصادرة مواد البناء وتحرير محاضر للمخالفين. 

وأكد حبيب على كل الإدارات المعنية باستمرار متابعة ورصد كافة مخالفات البناء بنطاق الحي وإيقافها في المهد حفاظاً علي الصالح العام.

جاء ذلك بحضور مديري إدارات الجبانات والمتابعة الميدانية بالحي ، ومسئولي وحدة الإزالة الفورية  وكافة الجهات المعنية .

الاسكندرية إزالة المقابر إزالة فورية أعمال بناء مخالف اسوار مخالفة الإجراءات القانونية الجهات المعنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

مقابل 4 ملايين دولار.. سوزا يقترب من تدعيم هجوم الأهلي الموسم المقبل

ترشيحاتنا

أحمد كريمة يطالب بإسقاط الجنسية عن المشككين في إنجازات الدولة

التعليم العالي: ترشيح 329414 طالبا وطالبة للكليات والمعاهد ‎في تنسيق المرحلة الثانية

التعليم العالي: 14972 طالبا استنفدوا الرغبات ‎في تنسيق المرحلة الثانية 2023

توقعات بتخفيض أسعار العمرة في موسم هذا العام وزيادة المنافسة بين شركات السفر

توقيتكم غلط.. نبيل الحلفاوي ينتقد حملات الهجوم على صفقة الأهلي

التعليم العالي: 5747 طالبا تخلفوا عن التقدم برغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تخطف الأنظار قبل أيام من وضع مولودها

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

انتبه .. الاكتئاب مؤشر لمرض هذا العضو في جسمك

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ