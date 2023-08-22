إزالة فورية لمقابر مخالفة بمنطقة خورشيد شرقي الإسكندرية | صور

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الإدارات المعنية بالحي، نفذت إزالة فورية لـ 9 مقابر في خورشيد، على الطريق الزراعي شرق المدينة، تم بناؤها دون ترخيص وبالمخالفة للقانون، فضلا عن إزالة أسوار مخالفة في أبيس وخورشيد الجمالية.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح حبيب أنه بتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، تم شن حملة مكبرة لتنفيذ إزالة المقابر والأسوار المخالفة والتي قام مجموعة من المواطنين بالشروع في إنشائها بدون وجه حق وبالتعدي على أراض أملاك الدولة وتم تنفيذ قرار الهدم، ومصادرة مواد البناء وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكد حبيب على كل الإدارات المعنية باستمرار متابعة ورصد كافة مخالفات البناء بنطاق الحي وإيقافها في المهد حفاظاً علي الصالح العام.

جاء ذلك بحضور مديري إدارات الجبانات والمتابعة الميدانية بالحي ، ومسئولي وحدة الإزالة الفورية وكافة الجهات المعنية .