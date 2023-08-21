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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة: فخورون بأبطال الإسكندرية بالمشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي

كرمت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي من أبناء الثغر عقب فوزهم بالمراكز الأولى في البطولة العربية للجودو بالعلمين.

وأعربت الدكتورة صفاء الشريف عن سعادتها بهذه النتائج التى حققها لاعبي المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبي للجودو،  ‏وحصولهم على عدد كبير من الميداليات، خلال منافسات البطولة العربية للجودو ٢٠٢٣، و التى جرت بمدينة العلمين، وفخرها بهؤلاء الأبطال وأكدت علي أنهم  نموذج مشرف  وأن الإسكندرية دائما مدينة الأبطال.

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كما أشادت بمدربي الفريق ولاعبى ولاعبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى للجودو، بالجهد المبذول قبل واثناء البطوله كما أثنت على المظهر المشرف الذي ظهر به اللاعبين.

وشملت قائمة المكرمين كابتن ناجى محمد موسى 

 وكابتن حسن السيد حسن، مدربي فريق الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي.

كما تم تكريم  كلا من اللاعبة سامية محمد وزن ٣٦ ك، واللاعبة رحمة محمد سعد وزن ٥٧ ك، ةاللاعبة فاطمة جابر فتحي وزن ٤٨ ك، لحصولهم علي المركز الاول بالبطولة، واللاعبة سلسبيل ابو الحمد وزن ٤٠ ك، واللاعبة شروق عبد الوهاب وزن ٤٨ ك، واللاعب عمرو شعبان وزن ٤٦ ك، واللاعب عبد الرحمن عطا وزن ٥٥ لحصولهم علي المركز الثاني.

كما تم تكريم اللاعب يحيى جابر فتحي، واللاعب احمد عبد الله، لحصولهم علي المركز الخامس.

وقدم المكرمين الشكر للدكتورة صفاء الشريف على دعمها الدائم للرياضة عامة وللاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي خاصة 

و اهتمام سيادتها بالأبطال الرياضيين وتشجعيهم والاحتفال بهم، وبما يحققوه من إنجازات.

يذكر ان المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي تنفذه وزارة الشباب والرياضة برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي  بهدف الي اكتشاف المواهب الرياضية في كافة المجالات الرياضية.

  ‏

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