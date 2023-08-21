الإسكندرية .. تنفيذ 18 حملة لتنظيف الشواطئ والتوعية بخطورة إلقاء المخلفات

أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، دعمه لجميع المبادرات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لحماية البيئة وتنظيف الشواطئ من المواد البلاستيكية وتوعية رواد الشواطئ بخطورة استخدام المواد البلاستيكية فى الحياة العامة وكذلك خطورة إلقاء المخلفات والأكياس البلاستيكية داخل مياه البحر.

أكد المحافظ أن هناك العديد من الفاعليات التي تم تنظيمها على الشواطئ لتوعية رواد الشواطئ بعدم إلقاء المخلفات في البحر، لافتا إلى أن شاطئ البيطاش العام (شهر العسل) استقبل أمس عددا من المتطوعين لتنظيف الشاطئ وتوعية رواد الشاطئ بخطورة إلقاء المخلفات والأكياس البلاستيكية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 18 حملة لتنظيف شواطئ الإسكندرية على مدار العامين الماضيين.

شهد حملة التوعية وتنظيف شاطئ البيطاش العام؛ الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، ودكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة.