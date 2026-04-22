مجدي يوسف عن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بأوروبا: هنبطل نسافر تاني زي ما بطلنا أكل السلطة

قال مجدي يوسف، مراسل قناة «صدى البلد» في بروكسل، إن تصريحات الرئيس الفنلندي بشأن مصر تعكس قناعة راسخة بأهمية الدور المصري، موضحًا أنه يعتبر مصر من أبرز دول العالم في حل أزمات الشرق الأوسط، ويدعو دائمًا إلى اللجوء إليها في القضايا الإقليمية.

حجم التطور الكبير

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أن الرئيس الفنلندي سبق له زيارة مصر عدة مرات، وشهد خلالها حجم التطور الكبير الذي تشهده البلاد، ما دفعه إلى الإشادة بما وصلت إليه مصر، معتبرًا أن هذه التصريحات تعبر عن واقع ملموس.

إلغاء عدد من الرحلات الجوية

وأشار إلى أن القارة الأوروبية بدأت تتأثر بشكل واضح بأزمة الطاقة العالمية، حيث تم إلغاء عدد من الرحلات الجوية نتيجة نقص الوقود، لافتًا إلى توجه أوروبي متزايد نحو دعم استخدام المنتجات الكهربائية كبديل للطاقة التقليدية، بدعم من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن استمرار التوتر في مضيق هرمز قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع روسيا، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن هذا الملف يتم مناقشته داخل مؤسسات الاتحاد.

احتواء أزمة الطاقة

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسعى لاحتواء أزمة الطاقة في أسرع وقت ممكن، خاصة أنها تُعد من أكبر الأزمات التي يشهدها العالم حاليًا، مشيرًا إلى أن أي انفراجة في أزمة مضيق هرمز لن تنعكس سريعًا على الأسواق، بل قد تستغرق عدة أشهر.

وتابع أن الشعوب الأوروبية ليست طرفًا في هذه الأزمات السياسية، لكنها تتحمل تداعياتها الاقتصادية بشكل مباشر، لافتًا إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات دون استثناء.

واختتم بالإشارة إلى أن أسعار تذاكر الطيران في أوروبا ارتفعت بأكثر من 150%، قائلًا: «هنبطل نسافر تاني زي ما بطلنا أكل السلطة».