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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير جمهورية أذربيجان تعزيز سبل التعاون

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يلتقي سفير أذربيجان

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين.

 

في بداية اللقاء، رحب اللواء محمد الشريف بالسيد السفير على أرض الإسكندرية، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وأذربيجان، خاصة في مجال السياسة، وأكد أن القيادة السياسية تعمل على توطيد تلك العلاقات وهو ما أكدته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأذربيجان بداية هذا العام.

 

ورحب الشريف بزيادة الوفود الأذربيجانية إلى الإسكندرية، لما للإسكندرية من أهمية اقتصادية وتاريخية وسياحية، مؤكدا حرص المحافظة على تعزير سبل التعاون وتسهيل كافة الإجراءات لإقامة علاقات تآخي بين الجانبين على كافة الأصعدة.

 

من جانبه، وجه السفير الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد الزيارة الرسمية الأولى له، فضلًا عن زيارة وفود من أذربيجان للقاهرة ومن المتوقع أن تأتي وفود أخرى  خلال شهر سبتمبر وأكتوبر من هذا العام، ويتطلع بولوخوف أن تزور هذه الوفود مدينة الإسكندرية.

 

وأشار السفير إلى أنه تم عمل علاقات تآخي بين بعض المدن في أذربيجان وبين العديد المحافظات المصرية، مؤكدا على أنه يتطلع لعمل علاقات أكثر عمقًا وشراكة علي جميع الأصعدة بين الإسكندريه واذربيجان.

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