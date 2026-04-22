هند الضاوي: التصعيد الإسرائيلي يعكس رؤية أحادية تقوم على التوسع لا التفاوض في الشرق الأوسط

علّقت الإعلامية هند الضاوي على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن تهديده باغتيال نعيم قاسم، أمين عام حزب الله، معتبرة أن الخطاب الإسرائيلي يعكس حالة من التصعيد والابتعاد عن الواقع في توصيف المشهد العسكري داخل منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت “الضاوي” خلال برنامجها حديث القاهرة، إلى أن التقليل من تأثير القيادات داخل حزب الله لا يتسق مع حجم التعقيد في المشهد الإقليمي، لافتة إلى أن هناك محاولات متكررة لإعادة تشكيل ميزان القوى في المنطقة عبر التصعيد العسكري والتهديد المستمر.

وأضافت أن التصريحات الإسرائيلية تتضمن طرحًا لفكرة نزع سلاح حزب الله وإنشاء مناطق عازلة في جنوب لبنان، معتبرة أن هذه الطروحات تعكس رؤية أحادية لا تراعي توازنات الواقع على الأرض.

واختتمت بأن السياسات الإسرائيلية الحالية، من وجهة نظرها، تقوم على التوسع التدريجي في مناطق النزاع، وليس على مسار تفاوضي قائم على احترام الحدود أو التوصل إلى تسويات سلمية في المنطقة.