جهود إنقاذ الملاحة في مضيق هرمز والوساطة بين واشنطن وطهران | تفاصيل
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي
الاتحاد الأوروبي يقر قرضًا بـ90 مليار يورو لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا
ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم
تم تحريفها.. ثروت سويلم يوضح حقيقة تصريحاته بشأن عدم تأجيل مباريات الزمالك
واشنطن تعترض ناقلات نفط إيرانية وتوسع نطاق الضغوط البحرية على طهران
سقوط متسارع لإدارة ترامب.. 4 وزراء يغادرون مناصبهم في أقل من شهر
قبل تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل
ترامب: لا يوجد إطار زمني للحرب في إيران ولا داعي للعجلة
مجموعة مصر.. مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم
لا صحة لتعطل "السيستم".. التأمينات تؤكد انتظام صرف معاشات شهر مايو في موعدها
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
الأنبا إرميا يدعو لتعزيز الأنشطة التربوية لبناء شخصية متكاملة تجمع المعرفة والسلوك والمهارة

نيافة الأنبا إرميا
نيافة الأنبا إرميا
محمد صبري عبد الرحيم

أكد نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة – جامعة الأزهر، المنعقد تحت عنوان: «الدعوة الإسلامية وبناء الإنسان في عالمٍ متغير»، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور نخبة من القيادات الدينية والعلمية، أن المجتمع المصري يقف على قلب رجل واحد في مسار بناء الإنسان، مشددًا على أن هذه الروح يجب أن تستمر في ظل عالم سريع التحولات، حيث يصبح الإنسان هو محور التنمية وأساس الحياة.


وأوضح رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، أن بناء الإنسان في العصر الحديث يقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية، في مقدمتها بناء الفكر والوعي القادر على التفكير النقدي، لا مجرد التلقي، بما يمكن الإنسان من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة، ويعزز قدرته على التفاعل مع متغيرات العصر.

 وأضاف أن من أهم هذه المرتكزات كذلك بناء القيم والأخلاق باعتبارها البوصلة التي توجه السلوك الإنساني، إلى جانب تنمية القدرات والمهارات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المعاصر، وتعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ الهوية والانتماء في عالم تتداخل فيه الثقافات.


ودعا إلى دمج القيم في الممارسات اليومية داخل العملية التعليمية، وتفعيل نظم التقييم السلوكي إلى جانب التقييم المعرفي، فضلًا عن تحديث أدوات التعليم وإدخال التقنيات الحديثة، وتعزيز الأنشطة التربوية التي تسهم في بناء شخصية متكاملة تجمع بين المعرفة والسلوك والمهارة.


جدير بالذكر، أن المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة – جامعة الأزهر، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، يأتي امتدادًا لسلسلة من المؤتمرات العلمية الرصينة التي تحرص الكلية على تنظيمها سنويًا؛ بهدف مواكبة مستجدات الواقع، وبحث القضايا الدعوية والفكرية المعاصرة برؤية علمية متوازنة، ويركز المؤتمر هذا العام على إبراز دور الدعوة الإسلامية في بناء الإنسان المتكامل فكرًا وسلوكًا، وتعزيز منظومة القيم في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، إلى جانب طرح رؤى عملية لتجديد الخطاب الدعوي وتفعيل أدواته بما يتناسب مع متطلبات العصر، بما يسهم في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وخدمة قضايا المجتمع.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الطقس

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

البنك المركزي

تعليمات جديدة للبنوك للالتزام بتعليمات الرقابة المالية في عمليات تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش.. مستندات

الفضة

تراجع أسعار الفضة في مصر خلال 3 أيام.. وعيار 999 يفقد 2.37% وسط ضغوط عالمية

عمر رضوان رئيس البورصة المصرية

في أول اجتماعاته.. رئيس البورصة المصرية يترأس لجنة قيد 6 شركات إضافية ضمن برنامج الطروحات الحكومية

7 خطوات.. احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى في الصيف

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة.. ابتكار غير تقليدي من سيريس

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد