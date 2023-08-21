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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية: نولي اهتماما كبيرا برياض الأطفال

صدى البلد

ترأس الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، مقابلات اختيار المتقدمات للعمل مربيات بروضات المعاهد الأزهرية بالإسكندرية؛ وذلك بالمكتبة المركزية بسموحة.

وخلال اللقاء الذي أجراه بعد انتهاء من المقابلات، بيّن الشيخ خميس، المهام التي تكلف بها المربيات، وأكد على الإخلاص في العمل، والجد والاجتهاد فيه، ومراقبة الله في السر والعلانية، والالتزام بمواعيد العمل، وإتمامه على أكمل وجه.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف برياض الأطفال؛ باعتباره اللبنة الأولى في العملية التعليمية، وإيمانًا منه بدوره الفاعل في تأهيل الأطفال وتدريبهم على المناخ التعليمي، وتنمية المهارات والمواهب لديهم منذ الصغر، وتطبيقًا لرؤية قطاع المعاهد الأزهرية بتعميم رياض الأطفال بجميع المعاهد الابتدائية، التي بها أماكن لفتح رياض أطفال.

وتتكون اللجنة المشكلة برئاسة رئيس المنطقة من علاء الحلفاوي مدير عام الشؤون القانونية، ومحمد حسين التفتيش المالي والإداري، ونعمة علام مدير رياض الأطفال، وأماني مدير الشؤون الوظيفية، بالإضافة إلى مصطفى عبد الغفار مندوب قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من الأعضاء والمسؤولين بالمنطقة.

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