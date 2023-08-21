الأربعاء.. "ثقافة" الإسكندرية ينظم حفلًا لكورال قصر التذوق للموسيقى العربية

ينظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد غدٍ الأربعاء، حفلًا فنيًا لفرقة كورال قصر التذوق للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات الزمن الجميل التي قدمها كبار المطربين من مصر والوطن العربي، منها (ما بيسألش علي أبدا، يا أبو الطاقية الشبيكة، يا سلام على حبي وحبك، يا ريتك معايا، اسأل روحك، دقوا الشماسي، روحي وروحك حبايب، الدنيا ريشة في هوا، أما ليلة يا سلام، الغاوي)، إلى جانب مجموعة متنوعة من أغنيات الفلكلور السكندري.

يشارك في الحفل نجوم قصر التذوق للموسيقى العربية، وعدد من الأصوات الجديدة الواعدة.