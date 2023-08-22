برلماني: التعليم في مصر قطع شوطا كبيرا نحو التقدم بفضل توجيهات السيسي

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن التعليم في مصر قطع شوطا كبيرا نحو التقدم ومسايرة التقدم بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن هناك تطويرا شاملا في المنظومة.

وأشار محسن إلى توجيهات الرئس السيسي للحكومة بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، ما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن جهود تطوير المنطومة التعليمية يصب في صالح مستقبل مصر وشبابها.

وأكد نائب الصعيد، أن الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، حرص على متابعة تطوير منظومة التعليم بمختلف محاورها الرئيسية، خاصةً ما يتعلق بمحور المعلمين، وجهود دعم الكوادر البشرية، وحسن انتقائهم وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم، وكذا تأهيل مديري المدارس، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية، الواجب توافرها في حاملي أمانة هذه المسئولية الكبيرة.

ووصف النائب أحمد محسن، أن الاجتماع هام للغاية، خصوصا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمعلمين والكوادر البشرية وتطوير المنظومة برمتها، يضاف لجهود متراكمة طيلة السنوات الماضية في مجال بناء المدارس والتوسع فيها وتطوير التعليم .