عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهم بإنهاء حياة ابنة عمته فى المطرية .. اليوم

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة شاب بتهمة قتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين آخر بمنطقة المطرية.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عامل قتل ابنة عمته وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل "هـ. م" إثر إصابتها بعد التعدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالها وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة المطرية منطقة المطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي خلال ساعات .. تفاصيل

قرار فيتوريا .. استدعاء 6 لاعبين من الأهلي في منتخب مصر

موضوعات متعلقة

أخبار الحوادث.. حبس مرتضى منصور 6 أشهر .. وإدارات جديدة بالنيابة الإدارية.. وتأجيل قضية الجوكر

بأمر القضاء إلزام محافظة المنوفية بدفع 495 الف اشتراكات تأمينية

حفظ نزاع بين «سلامة الغذاء» و«هيئة الدواء» بشأن ترخيص المكملات الغذائية

اتقبض عليه مع واحدة فى بيته.. عقوبة الخيانة الزوجية تصل للسجن

إدارات جديدة بالنيابة الإدارية.. منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد ووحدة قضايا الاستثمار

لاعتدائه على زميلته.. «الإدارية العليا» تؤيد الحكم على سائق بالمنوفية

قرار من الدستورية في الرعاية الاجتماعية والصحية بالضرائب

الإدارية العليا تلغي قرار مجازاة موظفة بالبحث العلمي

ترشيحاتنا

أمريكا تعلق على شن هجمات بالطائرات المسيرة داخل روسيا

روسيا تسقط مسيرة أوكرانية ثالثة خلال هجوم على موسكو

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

نجاح تعويم سفينة تعطلت في المجرى الملاحي لقناة السويس | تفاصيل

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين.. فيديوهات توضح انفجارات حي الأعمال بموسكو

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش غالي | سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل

سوء التنظيم أغضب الموسيقار.. سر انسحاب عمر خيرت من حفل التجمع

ما علاقة أمراض الكلى بمشاكل ضغط الدم؟.. لن تتوقعها

لن تصدق.. نيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ