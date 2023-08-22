بهذا الموعد.. تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في المحيط

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن قرارا اليابان بتصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في المحيط يوم الخميس المقبل.

وأوضح التقرير أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية أكدت أن فرق متخصصة ستقوم بتصفية المياه الملوثة بالإشعاع لإزالتها ومعالجتها قبل تصريفها في المحيط .

وأضاف التقرير أن الحكومة اليابانية أكدت أن عمليات المعالجة والتخفيف تجعل مياه الصرف أكثر أمانا من المعايير الدولية، وأن تأثيرها البيئي بسيط بشكل لا يذكر .

اتهام صيني لليابان

اتهمت الصين، اليوم الثلاثاء، اليابان بالتخطيط "للتخلص بشكل تعسفي من المياه الملوثة نوويا"، وذلك بعد أن أعلنت طوكيو أنها ستبدأ في تصريف المياه من محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة إلى المحيط الهادئ هذا الأسبوع.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، إن "المحيط ملكية مشتركة للبشرية جمعاء، وليس مكانا تتخلص فيه اليابان بشكل تعسفي من المياه الملوثة نوويا".

وأضاف أن بكين ستتخذ "الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وسلامة الأغذية والصحة العامة".