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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: مجموعة "بريكس" تناقش إنشاء نظام جديد للتسوية التجارية كبديل لـ الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة بريكس تناقش إمكانية إنشاء نظام جديد للتسوية التجارية بديل لـ الدولار الأمريكي.

وقال سيلوانوف في نقابلة مع قناة “CGTN”، إنه “يتم تقويض الثقة في العملات مثل الدولار الأمريكي واليورو.. نحن نبحث عن فرص لإنشاء عملة بديلة للدولار في إطار مجموعة بريكس".

وأضاف وزير المالية الروسية، إن هذه قد تكون العملة المشتركة تابعة لدول الأعضاء في مجموعة بريكس.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس جنوب أفريقيا، بول ماشاتيل، إن قادة دول مجموعة بريكس سيناقشون سبل القضاء على الاعتماد على الدولار الأمريكي خلال اجتماعهم في جوهانسبرج هذا الأسبوع.

واتخذت الكتلة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا عدة خطوات نحو خفض حصة الدولار في التسويات المتبادلة من خلال تعزيز المدفوعات بعملات الأعضاء.

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وقال ماشاتيل لقادة الأعمال من دول بريكس في جوهانسبرج: “اليوم يلاحظ العالم هذه الكتلة لأنها في طليعة الخطاب العالمي للحد من الاعتماد على الدولار. نحن لسنا هنا للتنافس مع الغرب. نريد مساحتنا في الأعمال التجارية العالمية“.

وطرح أعضاء الكتلة فكرة إنشاء عملة مشتركة للتجارة بين الأعضاء.

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