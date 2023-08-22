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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القضاء على الدولار.. جنوب أفريقيا تفجر مفاجأة بشأن قمة مجموعة بريكس

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال نائب رئيس جنوب أفريقيا، بول ماشاتيل، اليوم الثلاثاء، إن قادة دول مجموعة بريكس سيناقشون سبل القضاء على الاعتماد على الدولار الأمريكي خلال اجتماعهم في جوهانسبرج هذا الأسبوع.

واتخذت الكتلة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا عدة خطوات نحو خفض حصة الدولار في التسويات المتبادلة من خلال تعزيز المدفوعات بعملات الأعضاء.

وقال ماشاتيل لقادة الأعمال من دول بريكس في جوهانسبرج: “اليوم يلاحظ العالم هذه الكتلة لأنها في طليعة الخطاب العالمي للحد من الاعتماد على الدولار. نحن لسنا هنا للتنافس مع الغرب. نريد مساحتنا في الأعمال التجارية العالمية“.

وطرح أعضاء الكتلة فكرة إنشاء عملة مشتركة للتجارة بين الأعضاء.

ومن المتوقع أيضا أن تناقش دول البريكس، التي تمثل حاليا 40٪ من سكان العالم وحوالي ثلث الاقتصاد العالمي، إضافة أعضاء جدد إلى المجموعة.

وستمثل الكتلة الموسعة حوالي نصف الناتج العالمي بحلول عام 2040، أي ضعف حصة مجموعة السبع (G7) من الدول الأكثر تقدما في العالم، وفقا لتقديرات "بلومبرج".

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هذا ما قاله الرئيس البرازيلي عن الدولار الأمريكي في قمة بريكس

وتعقد قمة بريكس ال15 في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس. وتقدمت أكثر من 20 دولة رسميا للانضمام إلى بريكس، وأعربت عدة دول أخرى عن اهتمامها.

في الأشهر الأخيرة، ألمحت العديد من الدول، بما في ذلك الأرجنتين والجزائر ومصر وتركيا، إلى أنها قد تسعى للحصول على عضوية بريكس.

مجموعة بريكس جوهانسبرج الدولار الدولار الأمريكى

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