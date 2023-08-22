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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما قاله الرئيس البرازيلي عن الدولار الأمريكي في قمة بريكس

بايدن ودي سيلفا
بايدن ودي سيلفا

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، أنه لا يرفض التعامل بـ ‎الدولار الأمريكي، ولكن في بعض الأحيان يمكن التداول بعملات الدول الخاصة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ذكر الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الثلاثاء إن مجموعة البريكس المكونة من الدول الناشئة لا تهدف إلى تحدي التحالفات الدولية الأخرى، مثل مجموعة السبع أو الولايات المتحدة، بل "تنظيم" ما يسمى بالجنوب العالمي.

وأضاف “لولا”، في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء حضوره قمة البريكس في جنوب أفريقيا: "لا نريد أن نكون على النقيض من مجموعة السبع أو مجموعة العشرين أو الولايات المتحدة"، مؤكدا "نريد فقط تنظيم أنفسنا".
ودافع الزعيم اليساري مرة أخرى عن عملة تجارية مشتركة لدول البريكس، قائلا إن هذه الخطوة لن تهدف إلى "رفض" الدولار الأمريكي ولكنهم يطمحون إلى تسهيل التجارة بين الدول الناشئة بعملاتها الخاصة.

وقال إنه يؤيد انضمام الدول الأخرى إلى البريكس - التي تتكون حاليا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - ولكن بشروط معينة.
وذكر لولا "نريد أن تكون البريكس مؤسسة متعددة الأطراف، وليست ناديا حصريا"، مضيفا أنه يؤيد بشكل خاص انضمام الأرجنتين إلى المجموعة.

وأعربت أكثر من 40 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى البريكس، بحسب مسؤولين في جنوب أفريقيا.

 

 

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