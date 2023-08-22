الرئيس التونسي يصدر قرارا بإقالة والي القيروان

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، قرارا بإقالة محمد بورقيبة والي مدينة القيروان، بحسب بيان مقتضب رئاسة الجمهورية التونسية.

وكان الرئيس التونسي انتقد في اجتماع أمس الاثنين، تأخر إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة القيروان التونسية.

وأشار "سعيد" إلى أن التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم، فالأموال مرصودة ولكن كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة ولا أثر في الواقع لأي إنجاز.