المستشار وليد حمزة: الهيئة الوطنية المسئولة الوحيدة عن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن الانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أن الإشراف سيكون على كل صندوق انتخابي بانتخابات الرئاسة

وقال وليد حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن اعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن كل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية.

اعلان النتيجة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن مندوب المرشح يحصل على نتيجة الحصر العددي فقط ولكن إعلان النتيجة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

