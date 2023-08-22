انفراد.. نص المحادثات بين رجلي أعمال كبار لتهريب الآثار خارج مصر

أحال المستشار محمد حجازى محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية رجل أعمال شهير رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار التنمية ( محبوس ) وطبيب ( هارب ) ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبري شهيرة للأسمنت ( محبوس ) ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة ) للجنايات لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد وحصلنا على صور المحادثات بين المتهمين.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قام بتشكيل عصابة وإدارتها وكان الغرض منها تهريب الآثار المصرية إلي خارج البلاد.



كما أن المتهمين من الثاني إلي الرابع انضموا إلي التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.

كما أن المتهمين جميعاً أخفوا الآثار المبين وصفة بالأوراق المملوك للدولة المصرية بقصد تهريبه خارج البلاد وحازوا الآثار المبين وصفا بالأوراق المملوك للدولة المصرية بقصد الاتجار و تهريبه خارج البلاد كما زيفوا بقصد الاحتيال الآثار المبينة وصفا بالأوراق بإن اصطنعوها على غرار الأثار الصحيحة لإستخدامها في الإحتيال على أخرين.

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