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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة البريد: سنقوم بنقل كل مستلزمات الانتخابات الرئاسية المقبلة

الانتخابات
الانتخابات

كشف حاتم الصولي المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للبريد، تفاصيل توقيع بروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات لنقل مستلزمات العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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وقال حاتم الصولي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: "هيئة البريد تقدم كافة الخدمات البريدية واللوجسيتية  للجهات والمؤسسات داخل مصر ".

 

وأضاف حاتم الصولي:"  دورنا هو نقل جميع مستلزمات التشغيل الخاصة بالعملية الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقار اللجان الانتخابية".

 

وتابع حاتم الصولي:"  لدينا شبكة لوجستية على مستوى  الجمهورية، وهناك غرفة تحكم ومراقبة داخل هيئة البريد ".

 

ووقع البروتوكول، المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد بحضور المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادى رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، والمستشار محمد عبد العال، عضو الجهاز التنفيذي، وجميع القيادات التنفيذية بالهيئة القومية للبريد.

 

 وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تنظيم إجراءات نقل المواد والمستلزمات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأشار المستشار أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيساهم بشكل كبير في تسهيل نقل كافة مستلزمات العملية الانتخابية من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة إلى جميع المحافظات

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