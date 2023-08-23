هل شجعت أمريكا أوكرانيا «سِرًّا» على استهداف العاصمة موسكو بالمسيرات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تشجع أو تسمح بأي هجمات داخل روسيا، نافيا بذلك أي دعوة سرية أمريكية لأوكرانيا لضرب موسكو، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

يأتي ذلك بعد أن شهدت موسكو هجمات متتالية بطائرات بدون طيار هذا الأسبوع، مع تزايد الهجمات المماثلة على الأراضي الروسية في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر كيف تختار الدفاع عن نفسها أمام روسيا التي بدأ في فبراير من العام الماضي حربها، مضيفًا أن روسيا يمكن أن تنهي الحرب في أي وقت بالانسحاب من أوكرانيا.

وأصبحت ضربات الطائرات بدون طيار على العاصمة الروسية شائعة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.

وتزايدت هذه الضربات، بما في ذلك في عمق روسيا، منذ تدمير طائرتين بدون طيار فوق الكرملين في أوائل مايو.

وزودت الولايات المتحدة، أوكرانيا بمساعدة ضخمة في شكل أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لمقاومة روسيا، لكنها قالت باستمرار إنها لا تدعم الهجمات داخل روسيا.



يأتي ذلك، فيما قال مسؤولون إن إحدى الطائرات بدون طيار في روسيا سقطت على مبنى قيد الإنشاء في مجمع مدينة موسكو.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن عدة نوافذ تضررت في مبنيين مجاورين، مضيفا أن خدمات الطوارئ تقوم بتمشيط المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرة بدون طيار تعرضت للتشويش بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، وبعد ذلك فقدت السيطرة واصطدمت بالمبنى.

وقد تم ضرب الأبراج التجارية بطائرات بدون طيار مرتين من قبل.

وألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم في الهجوم على أوكرانيا وقالت إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين أخريين بدون طيار في منطقتي موزهايسك وخيمكي بمنطقة موسكو.

