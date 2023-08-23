تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات.. والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة

يتساءل طلاب الثانوية العامة عن معهد فني تمريض 2023 بالدرجات، والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة، وذلك بسبب توفيره فرص عمل حقيقة وتزامنا مع أعمال مكتب التنسيق، يسعى أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة لمعرفة معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتعدد معهد فني تمريض 2023 في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بحسب الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان الكليات والمعاهد المتاحة لشعبتي الثانوية العامة، علمي وأدبي بالمرحلة الثانية، حيث تتوافر في معظم المحافظات معاهد للتمريض يقبل الطلاب على الالتحاق بها نظراً لما توفره من فرص عمل بمختلف قطاع الصحة.

مع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات في جميع المحافظات، كما أوضحت الأماكن الشاغرة في معهد فني تمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الشعبة علمي علوم.

تنسيق معهد فني تمريض 2023 علمي علوم

وتباين تنسيق معهد فني تمريض 2023 لطلاب علمي علوم في المحافظات المختلفة، في تنسيق المرحلة الثانية 2023، فيما جاءت الأماكن الشاغرة في المعاهد الفنية للتمريض في تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم كما يلي:

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل.

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

وتمنح المعاهد الفنىة للتمريض درجة دبلوم فنى تمريض عام، ومدة الدراسة فيها لنيل درجة الدبلوم الفنى للتمريض العام عامين أكاديميين، يعقبهما ستة أشهر تدريب إجبارية، وهي «الامتياز» تحت إشراف المعهد، ولا تمنح الدرجة إلا بعد اجتياز الطالب فترة التدريب بنجاح، وبعد اجتياز العام الثانى بنجاح يؤدى الطلاب ستة شهر تدريب إجبارية (الامتياز) بمعدل 36 ساعة أسبوعيا في المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة والتعليمية والمؤسسات الصحيهة تحت إشراف المعهد.

تنسيق معهد تمريض 2023

وجاء تنسيق معهد تمريض 2023 وفقا للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 كما يلي:

فنى تمريض كفر الشيخ 316 درجة.

فنى تمريض طنطا 315 درجة.

فنى تمريض المنصورة 312.5 درجة.

فنى تمريض الزقازيق 310 درجة.

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5 درجة.

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 309 درجة.

فنى تمريض بنها 306.5 درجة.

فنى تمريض الإسكندرية 306.5 درجة.

فنى تمريض سوهاج 306 درجة.

فنى تمريض جنوب الوادي 302 درجة.

فنى تمريض القاهرة 301.5 درجة.

فنى تمريض أورام القاهرة 301 درجة.

تنسيق معهد تمريض حكومي

وجاء تنسيق معهد التمريض الحكومي في بقية المحافظات كما يلي:

فنى تمريض المنيا 296.5 درجة.

فنى تمريض عين شمس 296.5 درجة.

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296 درجة.

فنى تمريض حلوان 296 درجة.

فني تمريض السويس 295 درجة.

فنى تمريض الفيوم 295 درجة.

فنى تمريض بني سويف 294.5 درجة.

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 294.5 درجة.

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 270.5 درجة.

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 270 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2023 أسيوط

وبدأ القبول في تنسيق معهد فني تمريض أسيوط في المرحلة الثانية للتنسيق 2023 ليكون فنى تمريض أسيوط 299 درجة لطلاب علمي علوم، وتمت الموافقة على ضم المعهد الفني للتمريض الذي كان يتبع لكليات الطب بالجامعات المصرية إلى كليات التمريض بالجامعات المصرية 2/9/2011م، ويتبع المعهد الفني للتمريض كلية التمريض جامعة أسيوط.

تنسيق معهد فني تمريض 2023 أسوان

فيما كان تنسيق معهد فني تمريض 2023 أسوان وفقا لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ليقبل من 297.5 درجة لطلاب علمي علوم.

ومعهد فني تمريض أسوان يتبع جامعة أسوان ويضم العديد من الأقسام ونظام الدراسة به سنتين للدراسة وستة أشهر للتدريب كما يقدم درجة علمية وهي دبلوم فني تمريض عام، بالإضافة إلى برنامج الدبلوم التخصصي.

