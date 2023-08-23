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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كيف تتأكد من شهادات المعاهد والكليات؟

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على ضرورة التنبيه للظروف الملتبسة التي يعيشها طلاب الثانوية العامة خلال فترة تنسيق المرحلة الثالثة، حيث يعتبر هؤلاء الطلاب هدفًا رئيسيًا للنصابين الذين يستغلون عدم معرفتهم وعدم معرفة أولياء أمورهم بمتطلبات هذه الفترة الحساسة، لان النصابون يقدمون وعودًا مغلوطة تشمل الحصول على شهادات جامعية مزيفة، محاكين الألقاب والدرجات العلمية المرموقة بهدف إيقاع ضحاياهم في فخهم.

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طلاب المرحلة الثالثة 2023 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. وأوضح الخبير التربوي، أن النصابون يستفيدون من عدم معرفة طلاب المرحلة الثالثة 2023 وأولياء الأمور بالموضوع، ويتلاعبون بالألقاب والدرجات العلمية المزيفة ليسقطوا ضحاياهم في شباكهم، يتطوروا حتى يصل الأمر إلى منح شهادات ماجستير ودكتوراه من أكاديميات وهمية، ومع ذلك هذه الشهادات في الحقيقة ليست موثقة، موضحًا أن على الرغم من زيادة حالات النصب، نحن لا نزال نسمع عن مراكز تعليمية وهمية تستدرج الطلاب للتسجيل فيها وتفرض عليهم دفع مبالغ طائلة من أجل الحصول على شهادة علمية وهمية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن تلك الممارسات غير أخلاقية وضارة بطلاب المرحلة الثالثة 2023، وتضعهم في خطر، ويجب على الطلاب وأولياء الأمور أن يكونوا حذرين ويتجنبون الوقوع في فخ هذه الأمور، مشيرًا إلى أن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في التعرف على مثل هذه الممارسات وتجنبها والتأكد من شهادات المعاهد والكليات قبل التحاقك بها:

-البحث والتحقق:

قبل التسجيل في أي مؤسسة تعليمية أو أكاديمية، قم بإجراء بحث دقيق عن سمعتها ومصداقيتها، وتحقق من موقعها الرسمي واستفسر عنها من مصادر موثوقة.

-الاستشارة:

استشر أولياء الأمور والمعلمين والمستشارين الوظيفيين قبل اتخاذ أي قرار، لان قد يكون لديهم خبرة ومعلومات قيمة حول مؤسسات التعليم.

-التوثيق والاعتراف:

تحقق من مصادر الاعتراف والتوثيق للمؤسسات التعليمية، وهل تعترف وزارة التعليم العالي بشهاداتهم؟ هل لديهم تراخيص رسمية؟

-الدفع المسبق:

يجب توخي الحذر من المؤسسات التي تطلب دفعات مسبقة كبيرة قبل أن تقدم لك الخدمة المطلوبة، لان قد يكون هذا إشارة إلى نشاط غير شرعي.

-مشاركة الخبرة:

اسأل أشخاصاً آخرين قد تعرفهم إذا كانوا قد سبق لهم التعامل مع تلك المؤسسة، لان تجارب الآخرين يمكن أن توفر لك نظرة أوضح عن مصداقيتها.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. واختتم الدكتور حسن شحاتة، حديثه قائلاً إن على الرغم من تحقيق بعض التقدم في مكافحة هذه الكيانات الوهمية، إلا أن هناك حاجة إلى جهود مستمرة وتعاون مشترك بين مختلف الأطراف المعنية للقضاء بشكل نهائي على هذه المشكلة.

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