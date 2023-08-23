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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1362 حالة إشغال طريق وغلق 6 منشآت مخالفة بالإسكندرية

إزالة الإشغالات بأحياء
إزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حى العجمى برئاسة الأستاذة هدي أبو كليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتفتيش علي المنشآت التجارية والمطاعم شملت منطقة الكيلو 21 ، أبو يوسف  ، طريق إسكندرية مطروح ، شارع الحديد والصلب ، شارع قصر القويري ، شارع الهانوفيل الرئيسي،  البيطاش وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 34 محضر متنوع و5 إنذارات وإعدام 25 ك عجين غير صالح للاستخدام الآدمي و50 لتر من الحليب مجهول المصدر ، والتحفظ علي 433 حالة إشغال متنوع.

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وكثف حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملات التفتيش على المنشآت التجارية شملت شوارع إسكندر إبراهيم، جمال عبد الناصر، البكباشى العيسوى، الصداقة ، 45 قبلى وبحرى، محمد نجيب وأسفرت الحملة عن التحفظ على 270 حالة إشغال متنوع وغلق وتشميع عدد 6 منشآت وفرض غرامات فورية تقدر ب 28 ألف جنيه

وشهد حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية وإزالة الإشغالات شملت مناطق سموحة شوارع التعاونيات وتوت عنخ آمون والسوق التجاري وسيدي جابر وسبورتنج ومحور المحمودية ومساكن الضباط بمصطفى كامل وأسفرت الحملات عن التحفظ على 473 حالة إشغال متنوع وتحصيل 10 آلاف جنيه غرامات فورية وتحرير 17 محضر متنوع

وواصل حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملاته للتفتيش علي الأسواق استهدفت الحملة شارع النصر، رأس التين ، ميدان التحرير وأسفرت الحملة عن إعدام 7 كجم أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتحرير عدد 28 محضر متنوع و24 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 36 ألف جنيه والتحفظ على 98 حالة إشغال متنوع.

بينما قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت التجارية شملت شوارع المكس ، القفال ، الاسناوي وأسفرت الحمله عن تحرير 31 محضر و 14 إنذار والتحفظ علي 30 حالة إشغال متنوع

وقام حى العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة برئاسة الأستاذ أحمد عبد المجيد حملة مكبرة استهدفت الناصريه القديمه ، طريق الكينج ، أسفل كوبرى العامريه وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 15 حالة إشغال متنوع وتحرير عدد 10 محاضر و2 إنذار.  

ونفذ حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت التجارية استهدفت منطقة العامرية البلد ، شارع الجمهورية ، شارع مستشفي الشيخ بدوى ، شارع العيادة الشاملة وأسفرت الحملة عن تحرير 95 محضر متنوع وعدد 8 إنذارات والتحفظ على عدد 43 حالة اشغال متنوع

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