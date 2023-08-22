عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على حقيقة المشاجرة المتداولة على مواقع التواصل بأحد شواطئ الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية حقيقة المشاجرة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بأحد شواطئ المحافظة.

وذكرت الإدارة أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المشاجرة التي وقعت على شاطئ فريسكا بمنطقة ميامي بتاريخ 20/ 8/ 2023 بين أفراد إحدى الأسر من رواد الشاطىء وبين بعض العاملين التابعين لمستأجري الشاطىء.

محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح عدد من المزايدات والمناقصات العلنية

حملة جديدة لمبادرة "لا للبلاستيك" على شواطئ الإسكندرية


وقامت الجهات الأمنية بضبط طرفي المشاجرة وتحرير المحضر اللازم وعرضه بالطرفين على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وتصالح طرفي المشاجرة أثناء التحقيقات بالنيابة العامة.
الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قد إتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مستأجر الشاطئ طبقا لبنود كراسة الشروط.

الاسكندرية الإدارة المركزية التواصل الاجتماعي الجهات الامنية النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

عواصف ترابية ورملية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

سجدت لله شكراً.. منى عبد الغني تحكي تفاصيل نجاة ابنها من الموت

7 أشياء تحميك من الأمراض المزمنة والالتهاب

هل تلجأ الحكومة لحظر التجوال حال زيادة حالات متحور كورونا EG-5.. برلماني يرد

بقيادة كريستيانو رونالدو.. النصر يهزم شباب الأهلي الإماراتي ويتأهل لمجموعات أبطال آسيا

الأسرع انتشارا.. الصحة تكشف تفاصيل هامة عن متحور كورونا الجديد

سعر BMW X3 الجديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس لكسب الرزق.. أسرة تخرج أطفالها من التعلبم لسبب غير متوقع

ماذا فعل وزير الأوقاف مع سفير السويد بعد واقعة حرق القرآن؟

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الكبدة المشوية

من غير أدوية وبالاعشاب.. علاج الانفلونزا للمرضعة بإتباع هذه النصائح 

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ