تعرف على حقيقة المشاجرة المتداولة على مواقع التواصل بأحد شواطئ الإسكندرية

أوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية حقيقة المشاجرة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بأحد شواطئ المحافظة.

وذكرت الإدارة أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المشاجرة التي وقعت على شاطئ فريسكا بمنطقة ميامي بتاريخ 20/ 8/ 2023 بين أفراد إحدى الأسر من رواد الشاطىء وبين بعض العاملين التابعين لمستأجري الشاطىء.



وقامت الجهات الأمنية بضبط طرفي المشاجرة وتحرير المحضر اللازم وعرضه بالطرفين على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وتصالح طرفي المشاجرة أثناء التحقيقات بالنيابة العامة.

الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قد إتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مستأجر الشاطئ طبقا لبنود كراسة الشروط.