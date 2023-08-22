حملة جديدة لمبادرة "لا للبلاستيك" على شواطئ الإسكندرية

بمشاركة "قادرون باختلاف"

شهدت محافظة الإسكندرية حملة نظافة جديدة، بمشاركة نحو 40 شابا وفتاة من شباب "قادرون باختلاف" في إطار الفعاليات المستمرة لمبادرة "لا للبلاستيك" التي يجرى تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، وأطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، تحت رعاية وزارتي البيئة والصحة والسكان والهيئة العامة لتنشيط السياحة.

واستهدفت الحملة التي تم تنفيذها بالتعاون مع جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين، أحد الشواطئ العامة في منطقة "البيطاش"، بحضور الدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتور محمد عبدالرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، النائبة ندى ثابت عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية قرية الأمل.

وتضمنت فعاليات الحملة جمع المخلفات البلاستيكية في شاطئ "شهر العسل" العام، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعية لرواد الشاطئ بمخاطر التلوث بمخلفات البلاستيك على النظم البيئية بشكل عام، والبيئة البحرية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى التعريف بمخاطر البلاستيك على الصحة العامة للبشر، وكذلك تشجيع المواطنين على استخدام بدائل البلاستيك أحادي الاستخدام.

تُعد مبادرة "لا للبلاستيك"، التي يجري تنفيذها بمشاركة عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات، هي الأولى من نوعها، حيث يتم تنفيذها في 22 محافظة على الأقل، بهدف توعية المواطنين بمخاطر التلوث بالمخلفات البلاستيكية، وتشجيعهم على الحد من استهلاك منتجات البلاستيك أحادية الاستخدام، والتعريف بالبدائل المتاحة الآمنة بالنسبة للإنسان والبيئة.