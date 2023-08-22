محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح عدد من المزايدات والمناقصات العلنية

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" بمحافظة الإسكندرية عن طرح العمليات المذكورة أدناه، اليوم الثلاثاء، للمزايدات والمناقصات العلنية.

وتتضمن المزايدات ما يلي:

جلسة المزايدة يوم الإثنين 21/ 8/ 2023

1_ مزايدة علنية عامة لعملية حق استغلال المساحة الشاطئية أمام أبو العباس بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة المناقصة يوم الثلاثاء 22/ 8/ 2023

2_ مناقصة عامة لعملية صيانة أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وآلات التصوير وأجهزة الفاكس وملو الأحبار الخاصة بالطابعات والفاكسات وآلات التصوير الخاصة بالإدارات التابعة للديوان العام.

- قيمة التأمين المؤقت يبدأ من 100 جنيه وحتى 7 آلاف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

_الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

_للاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140

_يمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

_يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

_يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

_تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

_آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.