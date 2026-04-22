ختام ورشة تحليل الأداء الفني والبدني بالاتحاد المصري لكرة القدم

اختُتمت فعاليات ورشة العمل المتخصصة في تحليل الأداء الفني والتخطيط البدني، التي نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع شركة HUDL، حيث شهد اليوم الثالث والأخير برنامجًا علميًا متكاملًا.

واستُهلت الفعاليات بمحاضرة متقدمة حول الاسكوتينج واستكشاف اللاعبين، تناولت آليات عمل إدارات التعاقدات في الأندية الأوروبية الكبرى، وأساليب اختيار اللاعبين وفق احتياجات الفرق، ومقارنة اللاعبين عبر الدوريات المختلفة، بالإضافة إلى ربط عمليات الاختيار بتطوير اللاعبين وتحسين فاعليتهم من خلال التدريب والتحليل.

كما قدّم وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر، تحت 20 عامًا، محاضرة تطبيقية حول أهمية التحليل الفني للمباريات، تضمنت كيفية تصوير وتحليل الوحدات التدريبية التكتيكية، وتصحيح الأخطاء، وبناء سيناريوهات مشابهة للمباريات، إلى جانب استعراض أساليب الدفاع المختلفة واختيار الأنسب وفق إمكانات الفريق.

وشهدت فعاليات اليوم الثالث، حضور عصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى بالاتحاد المصري لكرة القدم، في إطار دعمه المستمر لبرامج تطوير الكوادر الفنية.

واختُتمت الورشة بكلمة من المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي أكد أن كرة القدم الحديثة أصبحت صناعة قائمة على العلم والتفاصيل الدقيقة، وأن التفوق يتحقق من خلال الاهتمام بكل جزئية، مشددًا على التزام الاتحاد بتطوير المدربين ومخططي الأحمال ومحللي الأداء، كنهج استراتيجي للنهوض بكرة القدم المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام الفعاليات، تم توزيع الشهادات المعتمدة من شركة HUDL على المشاركين.