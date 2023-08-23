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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعدى على شرفه وسرقه| تفاصيل اعتداء عاطل على شاب داخل توك توك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن الشاب العشريني ابن محافظة أسيوط يتخيل أن يحدث له كل ما حدث في ذلك اليوم الذي خرج فيه باحثًا عن لقمة عيشه من خلال عمله على التوك توك، فبعد أن قابلة رجل ثلاثيني طالبًا توصيله بدأت المصائب تتوالي على هذا الشاب خلال هذه الرحلة، التي كان من بينها تخدير الراجل للشاب وتعديه عليه بأفعال غير أخلاقية، وتعدي على مواطن عفته، ولم يكتفى بهذا بل سرق التوك توك وترك الشاب وهرب بالتوك توك، حتي تمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وتمت محاكمته.  

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السجن المشدد

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عاطل " بالسجن المشدد 15 عاما ، لاختطافه شاب والتعدي عليه بعد تخديره بفعل غير أخلاقي داخل توك توك بأحد الطرق الجانبية بمركز أبوتيج وسرقة مركبته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال. 

تفاصيل القضية

 تعود وقائع القضية 1881 لسنة 2022 جنايات أبوتيج إلى تلقي قسم شرطة أبوتيج بلاغا من " إسلام . ع . أ " 20 عاما اتهم فيه " أبوزيد . س . أ " 37 عاما باختطافه والتعدي عليه بفعل غير أخلاقي وسرقة التوك توك الخاص به بمدينة أبوتيج .

وتوصلت تحريات الرائد أحمد عاصم حمزة رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج إلى صحة أقوال المبلغ وكشفت التحريات إلى أن المتهم سبق اتهامه في 13 قضية متنوعة وأشارت إلى أن المتهم طلب من المجني عليه توصيله إلى ناحية قبلي البلد بمدينة أبوتيج وطلب منه الانتظار للعودة معه وقام المتهم بإحضار كوب مشروب كحولي وتقديمه للمجني عليه وبعد انتهاء المجني عليه من شراب الكوب طلب المتهم منه توصيله إلى قرية النخيلة وفور تحركهما شعر المجني عليه بالإغماء وقام المتهم بالتعدي عليه بفعل غير أخلاقي داخل التوك توك وعقب إنهاء جريمته قام المتهم بقيادة التوك توك حتى أن وصل إلى احد الميادين بمدينة أبوتيج وقام بإلقاء المجني عليه في الشارع وسرق التوك توك وفر هاربا .

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