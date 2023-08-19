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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطعوا الطريق واطلقوا الرصاص.. الخلافات تفرق بين أبناء العمومة بأسيوط |القصة الكاملة

مشاجرة
مشاجرة

مع دقات الساعة السابعة مساء يوم الخميس انقطعت صلة الرحم واشتعلت شرارة الانتقام بين أبناء العمومة على أعتاب قرية العامري بمنطقة الغنايم بحري بمحافظة أسيوط بعد أن تربص 4 أشخاص لاثنين من أبناء عمومتهم وقطعوا عليهما الطريق ناحية كوبري قرية العامري أثناء مرورهما بسيارتهما وامطروهما بوابل من الأعيرة النارية بسبب قيام المجني عليهما بالتعدي على والد احد المتهمين فقرروا الانتقام من المجني عليهما ونجحوا في تحقيق مقصدهم بقتل احدهم وإصابة شقيقه.

بدأت الواقعة بخلافات عائلية بين أبناء عمومة بعائلة " العواشير " قام على إثرها المجني عليهما " فتحي . ج . ع " وشقيقه " أحمد " بالتعدي على "شاكر  . ع . م" والد أحد المتهمين ونجح أهل الخير في التهدئة بينهم لكن بركان الغضب كان يشتعل داخل الابن " علي . ش . ع"، المتهم الثالث ، وسيطر على عقله الشيطان وصور إليه مشاهد الانتقام التي لازمته وتمكنت من عقله حتى جلس يفكر في سيناريو تنفيذ مخططه واتفق مع  أبناء عمه المتهمين "كامل . ج . ع" و شقيقه "كمال" و " إبراهيم . هـ . إ" على الانتقام من أبناء عمومتهم المجني عليهما .

وبعد ساعات من وضع المخطط لتنفيذ جريمتهم قام المتهمون بإعداد أسلحتهم لتنفيذ مخططهم وراقبوا خط سير المجني عليهما وعندما تيقنوا من مرور المجني عليهما بطريق الكوبري الغربي لقرية العامري بحري الغنايم بمحافظة أسيوط تربصوا بجانبي الطريق منتظرين ساعة تنفيذ مخططهم للانتقام .

وبعد دقائق شاهد المتهمون المجني عليهما " فتحي . ج . ع " وشقيقه " أحمد " مستقلين سيارة الثاني أثناء عودتهما إلى منزلهما مرورا بكوبري قرية العامري فاعترض المتهمون طريقهما بدراجة نارية " موتوسيكل " قيادة المتهم الأول حاملين الأسلحة النارية والبيضاء وقاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبهما مما أسفر عن مصرع المجني عليه " فتحي . ج . ع " بطلق ناري في الرأس وإصابة شقيقه " أحمد " بطلقات نارية في ساقيه وبعد أن شلت حركته بسبب الإصابة وتعدوا عليه بالعصي على عموم جسده وفروا هاربين .

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وبعد سماع دوي الطلقات النارية انتقل الرائد علي جلال رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم الى موقع الحادث وبسؤال المصاب المجني عليه الثاني اقر بتفاصيل الواقعة وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنية بمحيط المنطقة ونجحت القوات في ضبط المتهمان الأول والثالث .

وعاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة و عضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد و أحمد عبد العال، المتهمين الأول والثالث حضوريا، وغيابيا للثاني والرابع بالسجن المؤبد.

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