السجن المشدد 6 سنوات لعامل أمن يتاجر في الهيروين بأسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عامل أمن، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الهيروين المخدر بمنطقة منشية الأزهر بالوليدية قسم ثان أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة والمستشار روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد الملطاوي نائب رئيس المحكمة و ضياء الدين أحمد دهيس عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ .

ترجع وقائع القضية رقم 10817 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للملازم أول مصطفى خضير معاون مباحث قسم ثان أسيوط تفيد بقيام " حسام . ح . م " 28 عاما ، عامل أمن ، مقيم منطقة منشية الأزهر بالوليدية والسابق اتهامه في 20 قضية متنوعة بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة والقطاعي .



وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط من ضبط المتهم وبحوزته 40 لفافة بلاستيكية بداخلها مادة الهيروين المخدر وكذلك مبلغ مالي 3170 جنيها وفرد خرطوش و 10 طلقات نارية ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس .