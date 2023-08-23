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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مباحثات مصرية تشيكية لإقامة صناعات مشتركة جديدة وزيادة التبادل التجاري

الغرفة التجارية بالقاهرة
الغرفة التجارية بالقاهرة

استقبل أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة التجارية الملحق التشيكي بسفارة التشيك " Ondrej Cuchy " لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك.

جاء ذلك اليوم الأربعاء في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة.

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وتناول اللقاء مناقشات حول تعزيز التعاون الصناعي والتجاري في المرحلة القادمة بزيادة التنسيق بين غرفة القاهرة والسفارة التشيكية التي تعتبر بمثابة حلقة الربط بين مجتمع الأعمال المصريين ونظرائهم التشيك.

وقال أيمن عشري إن العلاقات بين مصر والتشيك تاريخية ، وتعتبر أرضًا خصبة لزيادة التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة ، مشيرًا إلى الطفرة التي حدثت في مصر على كافة الأصعدة في الفترة الأخيرة من بنية تحتية مشجعة على الاستثمار ، ودعم القيادة السياسية المصرية للمستثمرين وزيادة دور القطاع الخاص.

وأكّد رئيس غرفة القاهرة على أهمية توجه الدولة المصرية لدعم التصنيع في الصناعات المختلفة ، وهو ما يشجع الشركات التشيكية أن تتعاون مع الشركات المصرية لإقامة صناعات واستثمارات بالسوق المصري في القطاعات المختلفة في ظل إنشاء عدد من المناطق الصناعية في محافظات مصر المختلفة.

وتابع "عشري" : فتح لغة حوار وتوفير المعلومات بين غرفة القاهرة التي ستوفر كل المعلومات عن السوق المصري والفرص الاستثمارية به والحوافز الحكومية للمستثمرين وتسهيل الإجراءات لدخول استثمارات جديدة، والجانب التشيكي الذي نحتاج أيضًا أن يوفر لنا البيانات اللازمة عن السوق التشيكي واحتياجاته من المنتجات المصرية في ظل وجود منتجات وسلع ذات جودة مصرية عالمية يمكن للسوق التشيكي الاستفادة منها سيؤدي في النهاية لشراكات مصرية تشيكية في المجالات المختلفة تفيد اقتصاد البلدين.

وأردف رئيس غرفة القاهرة : نحن جاهزون تمام للتعاون والدخول فورًا في عملية التصنيع مستفيدين من التوجه المصري العام لتوطين الصناعة المصرية لإقامة شراكات بين الشركات المصرية والتشيكية، فضلًا عن المشاركة في المعارض التي تُقام في البلدين بمشاركة الجانب المصري في المعارض التشيكية ومشاركة الجانب التشيكي في المعارض المصرية، حيث إن هذا يصب في صالح توطيد العلاقات الثنائية وزيادة الصادرات والورادات بين البلدين ؛ مما ينعكس على ارتفاع حجم التبادل التجاري الثنائي.

من جانبه ، قال الملحق التجاري التشيكي إن زيارته لغرفة القاهرة تستهدف إطلاق تعاون جديد بين الشركات المصرية ونظيرتها التشيكية في كافة المجالات، وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك الذي لم يرتقِ لحجم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن التوجه المصري لتوطين الصناعة جعل هناك شركات تشيكية تنظر لهذا التوجه للاستفادة منه وإقامة شركات مصرية تشيكية ، وهناك على سبيل المثال شركات تشيكية دخلت السوق المصري في المجال الطبي.

ونوّه الملحق التجاري إلي أن هناك عددًا من الشركات التشيكية ستشارك في أسبوع المياه المزمع إقامته بالقاهرة قريبًا، وهذا يدعم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين في هذا المجال وفي المجالات الأخرى، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقًا مع غرفة القاهرة لعقد مزيد من اللقاءات بين مجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز العلاقات الثناية الاقتصادية.

ودعا الملحق التجاري الجانب المصري لزيارة التشيك في خطوة لزيادة العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه على صعيد المعارض هناك معرض سيقام في التشيك خلال شهر أكتوبر القادم متخصص في النقل ومشاركة الجانب المصري به أمر يزيد من العلاقات الثنائية خلال المرحلة القادمة.

غرفة القاهرة التجارية مال واعمال اخبار م اخبار مصر التعاون الاستثماري مع التشييك Finance Real Estate

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