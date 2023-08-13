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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«عبد الغفار» رئيساً.. ننشر التشكيل الجديد لهيئة مكتب الغرفة التجارية بكفر الشيخ

حاتم عبد الغفار
حاتم عبد الغفار

أسفر تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية بكفر الشيخ، اليوم الأحد، عن اختيار حاتم السعدي محمود عبد الغفار رئيساً لمجلس الإدارة، ومحمد السيد محمد البيلي الجراحي، نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة، وعلاء الدين السيد عبد العزيز جعفر، نائباً ثانياً لرئيس مجلس الادارة، وأسامة عتمان عبد الحميد عبد الرؤوف أميناً للصندوق، ومحمد صلاح حسن دشيشة، أميناً مساعداً للصندوق، وفؤاد محمد فؤاد عمرو، سكرتيراً عاماً.

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ننشر أسماء المعينين الجدد في مجلس إدارة الغرفة التجارية بـ كفر الشيخ


أسماء المعينين الجدد

وكان المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا رقم 272 لسنة 2023م، بتعيين 8 أعضاء جدد بمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافطة كفر الشيخ، وهم: علاء الدين السيد عبد العزيز جعفر، وأحمد عبد الواحد عبد الرحمن يونس، وعبد الله السيد شمس الدين، وأحمد يوسف أحمد حجازي، وعبد السميع أبو العز عبد الغني الإتربي، وعلاء عبد العزيز عبد الوهاب، وحسام مصطفى السعدني مبروك، وعلاء مدحت عبد الله محمد.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافطة كفر الشيخ، التي أجريت في شهر يونيو الماضي، أسفرت عن فوز كل من: حاتم السعدي عبد الغفار، بحصوله على 3567 صوتًا، وحجازي الشراكي بحصوله على 3479 صوتًا، والدكتور علاء إبراهيم ريحان بحصوله على 3259 صوتًا، وأسامة عتمان، بحصوله على 3223 صوتًا، والكيميائي عبد العال سليمة، بحصوله على 3044 صوتًا، ومحمد الجراحي، بحصوله على 3015 صوتًا، ومحمد صلاح دشيشة، بحصوله على 2883 صوتًا، وفؤاد عمرو، بحصوله على 2868 صوتًا.

التشكيل الجديد إدارة الغرفة التجارية أحمد سمير صالح السيد شمس السيد شمس الدين المهندس أحمد سمير صالح تشكيل هيئة مكتب عبد الغفار مجلس إدارة الغرفة محافطة كفر الشيخ وزير التجارة والصناعة

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