ننشر أسماء المعينين الجدد في مجلس إدارة الغرفة التجارية بـ كفر الشيخ

أصدر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 272 لسنة 2023م، الذي يتضمن تعيين 8 أعضاء جدد بمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافطة كفر الشيخ.

المعينون الجدد هم: علاء الدين السيد عبد العزيز جعفر، أحمد عبد الواحد عبد الرحمن يونس، عبد الله السيد شمس الدين، أحمد يوسف أحمد حجازي، عبد السميع أبو العز عبد الغني الإتربي، علاء عبد العزيز عبد الوهاب، حسام مصطفى السعدني مبروك، علاء مدحت عبد الله محمد.

الأعضاء المنتخبون بمجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافطة كفر الشيخ، التي أجريت في شهر يونيو الماضي، أسفرت عن فوز كل من: حاتم السعدي عبدالغفار، بحصوله على 3567 صوتًا، وحجازي الشراكي بحصوله على 3479 صوتًا، والدكتور علاء إبراهيم ريحان بحصوله على 3259 صوتًا، وأسامة عتمان، بحصوله على 3223 صوتًا، والكيميائي عبد العال سليمة، بحصوله على 3044 صوتًا، ومحمد الجراحي، بحصوله على 3015 صوتًا، ومحمد صلاح دشيشة، بحصوله على 2883 صوتًا، وفؤاد عمرو، بحصوله على 2868 صوتًا.