فريق طبي ينجح في استئصال ورم ضخم بالعصب السمعي لمريضة بكفر الشيخ

نجح فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ العام، في استئصال ورم ضخم بالعصب السمعي لمريضة تبلغ من العمر 55 عاماً، وذلك بعد أن كان ممتداً إلى جذع المخ مما أدى إلى فقد كامل بحاسة السمع، وأجريت هذه الجراحة بفضل الله -عز وجل- بنجاح تام، من خلال نخبة من استشاريين متخصصين في جراحة ومناظير الأنف والأذن وجراحات المخ والأعصاب.

وضم الفريق الطبي كلاً من : الدكتور أحمد حسام جودة، أستاذ واستشاري جراحة المخ والأعصاب بالقصر العينى، والدكتور أحمد عفيفى، دكتوراه واستشاري جراحة ومناظير الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور صلاح الزيني، استشارى جراحة ومناظير الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور إسلام عبد الله، استشارى جراحة ومناظير الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أحمد الكومي، استشاري التخدير، وفريق معاون من هيئة التمريض.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عوف، استشارى ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفرالشيخ العام.