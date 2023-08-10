عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكلف 3 نواب لرئيس الوحدة المحلية لمركز قلين

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، قراراً رقم 1448 لسنة 2023م، بتكليف أنور محمد محمد السيد عليبة، نائباً لرئيس مركز ومدينة قلين لشئون المدينة، وعماد أحمد علي عمر، نائباً لرئيس مركز ومدينة قلين لشئون الإزالات والإشغالات.

إزالة 7 حالات تعد وحملات نظافة مكثفة في كفر الشيخ.. صور

إقبال كثيف على التحويل من التربية والتعليم للمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

وتضمن القرار، تكليف محمود أحمد عبد التواب زغلول، نائباً لرئيس المركز والمدن لشئون النظافة والتجميل، وطارق عبد الرحمن البنا، للعمل مديراً لإدارة الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين.

صورة القرار

حملات مكثفة للنظافة بـ قلين

وفي سياق متصل، تشهد قرى قلين بمحافظة كفر الشيخ، تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وحث اللواء خالد كشك، رئيس المركز والمدينة قسم الإشغالات على التواجد الدائم في الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إدارة الأزمات والكوارث إدارة الأزمات إزالة المخلفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين النظافة والتجميل بمحافظة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين حملات مكثفة حملات النظافة رئيس الوحدة المحلية كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ مركز قلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

تنسيق الكليات 2023 .. نتيجة المرحلة الأولي عبر هذا الرابط

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

بيراميدز يواصل خطف صفقات الزمالك ويضم نجم فيوتشر

تغيير موعد نهائي البطولة العربية بين النصر السعودي والهلال

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

موضوعات متعلقة

إزالة 7 حالات تعد وحملات نظافة مكثفة في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يكشف عدد المنتفعين من الخدمات بحملة 100 يوم صحة

جامعة كفر الشيخ تشارك في معرض أخبار اليوم للتعليم الدولي العالي

إقبال كثيف على التحويل من التربية والتعليم للمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

فيها حاجة حلوة.. توزيع عصائر مثلجة مجاناً بكفر الشيخ | إيه الحكاية؟

تكليف 8 أساتذة بأعمال رؤساء أقسام بـ آداب كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالتعليم الفني.. اعرف التفاصيل

الشباب والرياضة بـ كفر الشيخ تستقبل حملة 100 يوم صحة .. صور

ترشيحاتنا

اقتراب لاعب الأهلي السابق من الانضمام لسيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر

غير عدادك القديم .. خطوات تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع

رئيس الوزراء يتابع الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية .. تفاصيل

الدعاء للميت بدخول الجنة.. المشاركة في جنازته والوقوف على قبره

أوكرانيا ترصد أعمالاً فنية لشخصيات روسية تخضع للعقوبات

1.5 مليون فدان | ضياء رشوان : مشروع مستقبل مصر ضخم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ