بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكلف 3 نواب لرئيس الوحدة المحلية لمركز قلين

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، قراراً رقم 1448 لسنة 2023م، بتكليف أنور محمد محمد السيد عليبة، نائباً لرئيس مركز ومدينة قلين لشئون المدينة، وعماد أحمد علي عمر، نائباً لرئيس مركز ومدينة قلين لشئون الإزالات والإشغالات.

وتضمن القرار، تكليف محمود أحمد عبد التواب زغلول، نائباً لرئيس المركز والمدن لشئون النظافة والتجميل، وطارق عبد الرحمن البنا، للعمل مديراً لإدارة الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين.

صورة القرار

حملات مكثفة للنظافة بـ قلين

وفي سياق متصل، تشهد قرى قلين بمحافظة كفر الشيخ، تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وحث اللواء خالد كشك، رئيس المركز والمدينة قسم الإشغالات على التواجد الدائم في الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.