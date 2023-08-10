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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 7 حالات تعد وحملات نظافة مكثفة في كفر الشيخ.. صور

جانب من الإزالة
جانب من الإزالة

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، عدداً من الحملات المتنوعة، منها حملات نظافة، وإزالة تعديات، وتركيب إنترلوك، وأعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال التجميل الجاري تنفيذها وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومتابعة سير العمل التي تشمل أعمال تطوير وتجميل الميدان حتى مسجد السلام، وذلك ضمن أعمال خطة رفع كفاءة ميادين وشوارع المدينة، وتشمل تركيب بلاط الانترلوك وطلاء البلدورات، موجهاً رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الميدان، وذلك بالمتابعة اليومية لكافة أعمال خطط التطوير، مشدداً بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتطوير للميادين العامة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين.

 

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة، في أحياء وشوارع، وميادين المدينة، بما يساهم، في تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا، المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات، بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية، والدائري البحري، ومنطقة الهضبة، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس، ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية.

 

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة، ورفع كافة المخلفات والمتولد اليومي من نقاط تجميعها بالمدينة وتفريغ جميع الحاويات وكنس الشوارع ورفعها إلى المقلب الرئيسي، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لرفع من الشوارع والطرق الرئيسية بالأحياء والشوارع الرئيسية، إضافة لقص وتهذيب الأشجار بعدد من الشوارع، وجرى ري المتنزهات المنتشرة بالمدينة، وتم رفع مخلفات التهذيب والقص بواسطة معدات الوحدة المحلية، ونفذت وحدة الملاريا حملات مكثفة لرش البعوض والحشرات الطائرة باستخدام سيارات الرش، والتي استهدفت رش الذباب والحشرات الزاحفة والناموس بكافة الشوارع، وأمام المنازل المطلة على الأراضي الزراعية والترع والمصارف.

 

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول بشوارع المدينة، ورفع كفاءة منظومة النظافة بقرى القن والروضة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال خطة رفع كفاءة ميادين وشوارع عاصمة المحافظة، والإشراف المباشر على خطط التطوير من قبل رئيس المركز والمدينة.

 

وتفقد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، يدان بيع المصنوعات، لمتابعة رفع كفاءة الميدان بالكامل، ضمن خطة تطوير ميادين وشوارع مدينة كفر الشيخ، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالميدان، موجهاً مدير الإدارة الهندسية، ومدير المشروعات بالمتابعة اليومية لكافة أعمال خطط التطوير بحي شرق وغرب المدينة.

 

كما تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة 7 حالات تعدٍ بقرية صندلا ، وقد تمت إزالة جميع التعديات، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمشاركة قوات الشرطة لنقطة شرطة صندلا.

 

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة، وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

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