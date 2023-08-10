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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكشف عدد المنتفعين من الخدمات بحملة 100 يوم صحة

جانب من القوافل الطبية
جانب من القوافل الطبية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد، 25 يونيو حتى 9 أغسطس 2023، لـ مليون و229 ألف مواطن.

وتابع أن هذه الخدمات تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية، إضافة لمبادرات الصحة العامة لـ 154 ألفا 467 مواطناً بالإضافة إلى تحويل 10 آلاف و 464 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

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وأوضحت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم تطعيم 395 ألفاً و 105 أطفال ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

 

وتابعت: وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 109 آلاف و176 منتفعة، بالإضافة إلى 106 آلاف و 811 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 106 آلاف و 765 وسيلة تنظيم أسرة، وعمل 119 ألفاً و181 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأكدت الدكتورة آمال حجاج، منسق عام مبادرة 100 يوم صحة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 17 ألفاً و907 مترددين ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية وتحويل 383 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

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الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات الطبية الخدمات الطبية و الخدمات الوقائية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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