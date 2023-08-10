جامعة كفر الشيخ تشارك في معرض أخبار اليوم للتعليم الدولي العالي

تشارك جامعة كفرالشيخ بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في المعرض الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، بمشاركة كبرى الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد العليا، بأرض المعارض بمدينة نصر، بقاعة الجهاز التنفيذي للمشروعات المتوسطة، والصغيرة بمدينة نصر.

ويقام معرض التعليم الدولي العالي للجامعات 2023، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويعد أكبر تجمع للجامعات، والمعاهد العليا؛ وذلك لإتاحة الفرصة للمجتمع بمختلف مؤسساته، وفئاته، وأفراده في التعرف على مؤسسات التعليم الجامعي، بما في ذلك استيعاب أنظمتها وإجراءاتها التعليمية، والعلمية، والتفاعل معها.

وافتتح المعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ووزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، والكتاب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي رفعت فياض، منسق معرض أخبار اليوم التعليمي، وبمشاركة أكثر من 75جامعة ومعهداً، وشارك في الحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى القيادات الجامعية والتعليمية المشاركة في المعرض.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مشاركة الجامعة في معرض ” أخبار اليوم، يهدف الى التعريف بالكليات، والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلبة، وأولياء الأمور، وكذلك البرامج الجديدة والمتميزة المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وروية مصر 2030، والتي تتبنى نظام الساعات المعتمدة بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس)، وتقبل طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة؛ بعد التحاقهم بتلك الكليات، من خلال مكتب التنسيق، أو الحصول على الحد الأدنى للكلية.

ومن جانبها، أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن البرامج الدراسية التي تقدمها جامعة كفر الشيخ تخدم متطلبات سوق العمل محليًا، وإقليميًا، ودوليًا، ووظائف المستقبل، مؤكدة على أن الجامعة تمتلك بنية تحتية، وتكنولوجية متميزة، ومتوافقة مع متطلبات الجودة والاعتماد، وتوظف التقنيات الحديثة في مختلف الأنشطة التعليمية، والبحثية، وتحرص على عقد شراكات استراتيجية مع مراكز الإبداع والابتكار، لتحقيق الفائدة للطلبة، والمجتمع.

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