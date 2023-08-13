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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات بقرية محلة موسى في كفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد بقرية النطاف التابعة لقرية محلة موسى، وتم ردم حفر حديث لقواعد بناء خرسانية، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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جاء ذلك في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية بكفر الشيخ، بمجابهة التعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذاً لتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة جميع أنواع التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، والتعامل الفوري معها وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وكلف رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، نواب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، مع رؤساء قرى مركز كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لضبط أي تعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري معها، لما تمثله هذه التعديات على خطر جسيم على الرقعة الزراعية، تنفيذاً لسياسات الدولة بالقضاء على تلك التعديات والحفاظ الأرض الزراعية.

جاء ذلك بحضور أيمن شلبي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ومحمد عبد السلام، رئيس قرية محلة موسى، وحضور فني الإدارة الهندسية ومندوب الجمعية الزراعية بالقرية.

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