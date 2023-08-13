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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اللافتة اتفحمت.. إخماد حريق بمحل ترزي في كفر الشيخ

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق شب بمحل ترزي بغرب كفر الشيخ، ولم ينتج عن الحريق سوى احتراق اللافتة الخاصة بالمحل، ولم تحدث ثمة إصابات أو وفيات.

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وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد نشوب حريق بمحل ترزي بشارع أحمد مصطفى، دائرة قسم ثان كفر الشيخ، وجرى إخماد الحريق ومنع امتداده المحال المجاورة.

وتبين نشوب الحريق بمحل ترزي مساحة 50 متراً بالطابق الأول، ونتج عنه احتراق اللافتة الخاصة بالمحل، دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

أخطرت الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة لبيان سبب الحريق، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 1922 لسنة 2023م، إداري قسم ثان كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.

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