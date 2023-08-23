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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريكس.. منحة الصين بـ500 مليون راند لن تنهي أزمة الكهرباء بجنوب إفريقيا

كهرباء
كهرباء

قدم الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال زيارته لجنوب إفريقيا، بلد انعقاد مؤتمر بريكس في دورته الـ15، منحة، بـ 500 مليون راند؛ للمساعدة في حل أزمة الكهرباء.

وحول ذلك، قالت صحيفة سيوتين جنوب إفريقية، إنه لا ينبغي لجنوب إفريقيا أن تتوقع نهاية انقطاع التيار الكهربائي قريبًا، على الرغم من منحة الــ 500 مليون راند التي قدمها الرئيس الصيني شي جين بينج أمس، لمساعدة البلاد على التعامل مع أزمة الطاقة.

وفقًا للمحللين، فإن الحزمة المالية لن تحل الأمر، كما لا تتوفر تفاصيل بشأن الأطر الزمنية لتسليم المعدات.

وتم الإعلان عن الحزمة خلال الزيارة التي قام بها الرئيس شي لمباني الاتحاد في بريتوريا أمس.

وعقد الاجتماع قبل ظهور الزعيمين في افتتاح قمة البريكس الـ15 في ساندتون.

وتعقد قمة البريكس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول التي تشترك في هدف مشترك يتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والتنمية العالمية. 

وقال الرئيس جنوب إفريقي سيريل رامافوسا إن جنوب أفريقيا تقدر بشدة دعم الصين في مواجهة تحدي الطاقة الحالي.

وقال محلل الطاقة المستقل لونجيل ماشيل إن الشروط المرتبطة بالمنحة الصينية البالغة 500 مليون راند كانت مثل تلك الخاصة بمنحة بقيمة 24 مليون راند قدمتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وذكر "إن مبلغ 500 مليون راند من الصين أكبر بكثير ويمكنه بالتأكيد إنجاز الكثير. 

وعلى غرار المنحة التي قدمتها الولايات المتحدة بقيمة 24 مليون راند، فإن الفرضية الأساسية هي نفسها بالنسبة للمنحة المقدمة من الصين. ستستعين بالمستشارين الفنيين للصين ".

قال ماشيل: “إنها حلقة مالية مغلقة لاقتصاداتهم”. 

500 مليون أزمة الكهرباء اقتصادي

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