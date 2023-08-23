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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكوميديا تسيطر على الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"

أولاد حريم كريم
أولاد حريم كريم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" الإعلان الرسمي له وسيطرت الكوميديا علي معظم مشاهده ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل ٣٠ أغسطس الجاري، وقدم مصطفي قمر خلال الاعلان اغنية جديدة قال خلالها "فين اخركم فين وفي قلبي ليه قافشين". 

 

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل و بشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

 

 فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة. ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجأت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.

اولاد حريم كريم مصطفى قمر داليا البحيري بشري

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