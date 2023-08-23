مصرع اثنين وإصابة 4 في غارة روسية على مدرسة شمال شرق أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل اثنين من المعلمين وإصابة أربعة أشخاص إثر قصف طائرة بدون طيار من شاهيد مدرسة في منطقة رومني ، في منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا.

وقالت الإدارة العسكرية في منطقة سومي في بيان إن الهجوم الذي دمر المبنى وقع في حوالي الساعة 10 صباحًا ، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن جثث ما لا يقل عن اثنين من موظفي المدارس يخضعون لخوض الأنقاض.

وأضافت الشرطة الأوكرانية أن رجال الإنقاذ والمسعفين يواصلون العمل في مكان الحادث ، وتم نشر مقر الاستجابة لحالات الطوارئ.