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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك المركزي الهندي يعلن انخفاض أسعار الخضروات خلال سبتمبر القادم

صدى البلد

قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي ، شاكتيكانتا داس، في خطاب ألقاه ،اليوم الأربعاء، إن أسعار الخضروات في الهند بدأت بالفعل في التراجع، ومن المرجح أن ينخفض ​​التضخم في هذا القطاع اعتبارًا من سبتمبر.

ووفقاً لرويترز، فقد ارتفع التضخم السنوي لقطاع التجزئة في يوليو بنسبة 7.44%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 شهراً، مع ارتفاع أسعار الخضروات والحبوب بشكل كبير.

وقال داس إن التوترات الجيوسياسية يمكن أن تعرقل توقعات أسعار الغذاء لكن التوقعات لأسعار الحبوب تبدو مشرقة.

وقال إنه على الرغم من بقاء التضخم الأساسي في البلاد مرتفعا، فإن التيسير المطرد الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية يشير إلى حدوث انتقال للسياسة النقدية.

وقال داس إن البنك المركزي لا يزال يركز بشدة على مواءمة التضخم مع الهدف المتوسط ​​المدى الذي حددته لجنة السياسة النقدية وهو 4٪.

وأضاف أن بنك الاحتياطي الهندي سيكون على أهبة الاستعداد لضمان عدم استمرار التأثير الثاني للتضخم.

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