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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مليش علاقة.. إيهاب توفيق يخلي مسئوليته عن هذا الحفل

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

أخلى المطرب  إيهاب توفيق مسؤوليته عن حفل غنائي يتم الترويج له عبر صفحات التواصل الإجتماعي بأسمه.  


وأصدر إيهاب توفيق بيانا صحفيا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب فيه: بيان هام صادر عن إدارة أعمال الفنان ايهاب توفيق..  تعلن إدارة أعمال الفنان إيهاب توفيق إخلاء مسؤوليتها عن وجود اي علاقة للفنان بالحفلة المنظمة في Tempo Club (Blue Nile) بتاريخ 25 أغسطس يوم الجمعة.

 

وتابع البيان:  وذلك تقديرًا وحرصًا منا على جمهور الفنان إيهاب توفيق و لهم منا كل الحب و الاحترام و سوف تتخذ الادارة كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

إيهاب توفيق يحيى حفل نجوم التسعينات

وشارك المطرب إيهاب توفيق مؤخرا فى حفل نجوم التسعينات والذى أقيم فى السعودية الأسبوع الماضي على مسرح بنش مارك.

 

تفاصيل الحفل 

وشارك أغلب نجوم جيل التسعينات الذين بدأوا مسيرتهم وحققوا نجاحاتهم بموسيقى الكابو حميد الشاعري رائد موسيقى الجيل، ومن أبرزهم مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، خالد عجاج، حسام حسني، ومحمد محيي، ويقدمون خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، و حققت نجاحا كبيرا في التسعينات وبداية الألفينات، وأغنيات أخرى قدموها خلال فترة انتشار الكاسيت والألبومات الغنائية.

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