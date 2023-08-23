مصرع أكثر من 20 شخصا.. القصة الكاملة لحرائق غابات اليونان

تستمر الحرائق في جميع أنحاء اليونان، في أكثر من 60 نقطة من ماريتسا إلى الشمال الغربي من أثينا.

وتم العثور على جثث 18 شخصًا في منطقة الغابات بمنطقة ميريتش، كما تم إخلاء عشرات المستوطنات كإجراء احترازي، واحترقت العديد من المباني والمنازل، بما في ذلك المباني العامة مثل المدارس والكنائس.

وتم إغلاق العديد من الطرق أمام حركة المرور.

وامتدت حرائق الغابات التي بدأت في ألكسندروبولي في 19 أغسطس إلى ميريتش ورودوب أيضًا، كما تأثرت العديد من المستوطنات في ميريتش وألكسندروبولي بالنيران.

كما امتد الحريق في ميريتش أيضًا إلى متنزه غابة داديا الوطني، المدرج ضمن شبكة حماية البيئة الطبيعية ناتورا 2000 داخل حدود الاتحاد الأوروبي.

وتم إخلاء المستشفى أمس بعد أن وصل الحريق إلى فناء مستشفى جامعة ألكسندروبوليس. وبينما تم نقل بعض المرضى إلى مستشفيات المقاطعات المجاورة بواسطة سيارات الإسعاف، تم علاج بعضهم في خيام نصبت في ميناء ألكسندروبوليس وعلى متن عبارة.

وتم إخلاء دار رعاية المسنين في ألكسندروبولي، حيث كان يستضيف 130 شخصًا، كإجراء احترازي.

وبما أن معظم الطرق في المنطقة مغلقة، فننصح الراغبين بالذهاب إلى سالونيك وأوروبا بالذهاب إلى سالونيك عبر بلغاريا ومواصلة طريقهم من هناك.

وأثر الحريق، الذي بدأ في 21 أغسطس الماضي في مقاطعة رودوب، حيث تقع كوموتيني وقراها، على العديد من القرى التي يعيش فيها الأتراك بكثافة.

وألحق الحريق الذي اندلع في 22 أغسطس في أسبروبيرغوس شمال غربي العاصمة أثينا أضرارا بالمناطق السكنية والمناطق الصناعية. وفيما تضررت بعض المنازل جراء الحريق، امتدت النيران أيضا إلى بعض المستودعات والمصانع. وعندما اقتربت النيران في المنطقة من المطار العسكري في إلفسينا، وضع العسكريون ورجال الإطفاء في حالة تأهب.

ولم يكن من الممكن السيطرة على الحريق، الذي اندلع في 21 أغسطس في منطقة الغابات في فيوتيا، على بعد حوالي 120 كيلومترًا شمال أثينا، في اليوم الثالث.

اقترب الحريق في فيلي بمنطقة أتيكي من دير كليستون. قامت فرق الوحدة اليونانية الخاصة للاستجابة للكوارث بإجلاء الرهبان والمواطنين في الدير.

اقترب الحريق الذي اندلع في جبل بارنيتا في أتيكي أمس من المناطق السكنية.

وترددت أصوات انفجارات في المنطقة طوال الليل. وتم إخلاء ثلاث دور رعاية ودير.

وفاة 20 شخصا في الحرائق



تسببت الحرائق في مقتل شخصين في 21 أغسطس، أحدهما في فيوتيا والآخر في كافاجيك (ليفكيمي) في منطقة ميريتش.

وعثر، أمس، على جثث 18 شخصاً، بينهم طفلان، في منطقة غابات داديا بإقليم ماريتسا، يفترض أنهم مهاجرون غير نظاميين يحاولون عبور نهر ماريتسا إلى اليونان.

وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم خلال يومين بسبب حريق اليونان إلى 20 شخصا.

مكافحة الحرائق والدعم الدولي



كما دعمت الشرطة والجنود وخفر السواحل والمتطوعون فرقة الإطفاء في مكافحة الحرائق في اليونان.

وتم استقبال طلب اليونان للانضمام إلى الآلية الأوروبية للحماية المدنية بشكل إيجابي. وقدمت رومانيا والإدارة القبرصية اليونانية الدعم في المقام الأول، في حين كانت التشيك وكرواتيا وألمانيا وصربيا من بين الدول التي استجابت لهذا الطلب بشكل إيجابي. كما عرضت تركيا الدعم لليونان.

آثار النار

ودمرت الحرائق أكثر من 400 ألف فدان من الأراضي في ثلاثة أيام، ومن بين المناطق المحروقة مناطق زراعية وغابات. كما نفق العديد من الحيوانات في الحريق.

ووصل دخان الحريق في ميريتش إلى مسافة 950 كيلومترا جنوب غرب البلاد، وغطى الدخان مساحة قدرها 110 آلاف كيلومتر مربع في أنحاء البلاد.

كانت كافالا وجزيرة إيريبوز وأركاديا وهالكيديكي وجزيرة ساموثريس وبارنيثا وجزيرة تيرمي (كيثنوس) من بين المناطق الأخرى التي اندلعت فيها الحرائق في الأيام الخمسة الماضية.