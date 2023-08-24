تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على رحيل عبدالحفيظ وتعيين بيبو مديراً للكرة

أكد خالد جاد الله ، نجم الأهلي الأسبق، أن خالد بيبو يستحق منصبه الجديد كمدير للكرة لأنه عمل لسنوات في القلعة الحمراء وتدرج في عدة مناصب على مستوى الأكاديميات وقطاع الناشئين.



وقال جاد الله عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" أتمنى التوفيق لخالد بيبو في مهام منصبه الجديد كمدير للكرة خاصة أنه جاء بعد شخصية رائعة من أبناء الأهلي المخلصين بقيمة سيد عبد الحفيظ.



وأشار إلى أن عبد الحفيظ من أبناء الأهلي وأعطى الكثير خلال سنوات طويلة كمدير للكرة.

وعلق جاد الله قائلاً:" كأحد أبناء الأهلي ، ندعم أي قرار لمجلس الإدارة ومن المؤكد أن هناك أسباب لهذا القرار أو رؤية للتغيير وهو أمر نحترمه".

