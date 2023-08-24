دليل الجودة.. المنتجات الزراعية المصرية تصل إلى 160 سوقا حول العالم

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ملف الزراعة أصبح من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة، يمثل جزء مهم من الاقتصاد المصري.

وأضاف محمد القرش، خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الدولة تسعى إل إجراء عملية تكويد للمزارع، بالإضافة إلى التوسع في المساحات المنزرعة ويتم التوسع أفقيا ورأسيا لضمان أعلى كم وجودة من الانتاج ليكون في فرص تصديرية.

وأوضح أن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت تصل إلى 160 سوق حول العالم، مضيفا: قطاع الزراعة يمثل 34% من اجمالي الناتج القومي.

واسترسل: المعامل التابعة لوزارة الزراعة حاصلة على شهادات دولية وأصبح بعضها معامل مرجعية للاتحاد الاوروبي ومنظمة الصحة الحيوانية، وذلك دليل على مدى ثقة العالم في المنتجات الزراعية.

